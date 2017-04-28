纽约期市：原糖期货急升，交易商关注5月合约有大量交割

路透纽约/伦敦4月28日 - 原糖期货周五急升，因尾盘有买入，5月合约在收市到期，市场认为5合约的交割量大于预期。
伦敦农产品市场周一因假休市，将在周二重开，洲际交易所(ICE)美国软商品市场在周一1130 GMT开市。
7月原糖期货收涨0.7美分，或4.5%，报每磅16.13美分，为1月3日最大单日涨幅。
该合约4月下跌4.4%，连跌第三个月，周四曾降至一年低位。
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。
一美国交易商在收市后表示，预计中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)将交割29,404口5月合约，或150万吨。
交易商表示，市场上涨是因为投机性买入。
8月白糖期货收涨13.10美元，或2.9%，报每吨459.50美元。
7月阿拉比卡咖啡期货收高3.9美分，或3%，报每磅1.334美元，但在4月下跌5.8%。
7月罗布斯塔咖啡期货收涨36美元，或1.9%，报每吨1,946美元。该合约4月下跌9.4%，为2016年1月来表现最差的一个月。
7月伦敦可可期货收挫29英镑，或2%，报每吨1,435英镑。该合约4月下跌15%，为2011年3月来最大单月跌幅。
7月纽约可可期货收跌27美元，或1.5%，报每吨1,841美元，在4月下跌12.2%，为2016年1月来表现最差的一个月。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)