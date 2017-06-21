纽约期市：原糖期货跌至16个月低点，阿拉比卡咖啡触及13个月低位

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透纽约/伦敦6月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三下跌超过4%，触及16个月低位，因交易商聚焦供应充足的预期。
软商品价格下跌，和汤森路透核心商品指数走势一致，阿拉比卡咖啡期货降至13个月低位，可可下跌超过3%。
10月原糖期货收跌0.56美分，或4.1%，报每磅13.26美分，为去年2月来最低水准。
该合约14日相对强弱指标跌至大约25.8，处于技术超卖水准。
交易员表示，能源市场疲弱，预期全球供应过剩和技术性疲弱，合力压低原糖价格。
“现在基金作空期糖，”商品交易顾问公司NickJen Capital高管Nick Gentile说。
8月白糖期货收跌10.30美元，或2.5%，报每吨397.20美元。
9月阿拉比卡咖啡期货下跌2.55美分，或2.1%，收报每磅1.2205美元，盘中触及2016年5月以来最低的1.2185美元。
9月罗布斯塔咖啡期货收跌2美元，或0.1%，报每吨2,072美元。
9月伦敦可可收跌48英镑，或3.1%，报每吨1,508英镑。9月纽约可可收跌65美元，或3.4%，报1,853美元，此为5月5日来最低。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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