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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 03:49 BJT

纽约期市：原糖触及四周高位，因降雨推迟巴西收割

路透纽约/伦敦5月22日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至四周高位，因主要种植国巴西最近降雨，令收割推迟，引发对近期合约的买盘。

7月原糖期货收高0.13美分，或0.79%，报每磅16.51美分，此前触及4月24日来最高16.59美分，且触及50日移动均线。

“中南部近期强降雨令早期收割暂停，并降低作物的整体质量。随着雨水在种植带南部形成，本周的持续降骤雨将使收割放缓，”MDA Information Systems气象学家在报告中说。

中国商务部周一公布关于对进口食糖采取保障措施的公告，决定自2017年5月22日起对进口食糖产品实施保障措施。保障措施采取对关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为三年且实施期间措施逐步放宽。

巴西糖业组织Unica预期，因中国实施更多的保障措施关税，该国对中国糖出口未来一年将可能下降80万吨。

8月白糖收高2.30美元，或0.5%，报每吨466.90美元。

7月阿拉比卡咖啡收低1.5美分，或1.14%，报每磅1.306美元，部分受累于巴西雷亚尔进一步下跌。

7月罗布斯塔咖啡收跌52美元，或2.6%，报每吨1,925美元。

7月伦敦可可收升3英镑，或0.2%，报每吨1,566英镑。7月纽约可可收涨7美元，或0.4%，报每吨2,035美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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