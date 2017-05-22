纽约期市：原糖触及四周高位，因降雨推迟巴西收割

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦5月22日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至四周高位，因主要种植国巴西最近降雨，令收割推迟，引发对近期合约的买盘。
7月原糖期货收高0.13美分，或0.79%，报每磅16.51美分，此前触及4月24日来最高16.59美分，且触及50日移动均线。
“中南部近期强降雨令早期收割暂停，并降低作物的整体质量。随着雨水在种植带南部形成，本周的持续降骤雨将使收割放缓，”MDA Information Systems气象学家在报告中说。
中国商务部周一公布关于对进口食糖采取保障措施的公告，决定自2017年5月22日起对进口食糖产品实施保障措施。保障措施采取对关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为三年且实施期间措施逐步放宽。
巴西糖业组织Unica预期，因中国实施更多的保障措施关税，该国对中国糖出口未来一年将可能下降80万吨。
8月白糖收高2.30美元，或0.5%，报每吨466.90美元。
7月阿拉比卡咖啡收低1.5美分，或1.14%，报每磅1.306美元，部分受累于巴西雷亚尔进一步下跌。
7月罗布斯塔咖啡收跌52美元，或2.6%，报每吨1,925美元。
7月伦敦可可收升3英镑，或0.2%，报每吨1,566英镑。7月纽约可可收涨7美元，或0.4%，报每吨2,035美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为