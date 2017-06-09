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亚洲 | 2017年 6月 10日 星期六 03:18 BJT

纽约期市：可可期货大涨，因英镑重挫令伦敦可可买盘疯狂

路透纽约/伦敦6月9日 - 洲际交易所(ICE)伦敦可可期货周五急升，因英镑下跌引发盘初买盘，阿拉比卡咖啡期货收高，期糖下跌。

7月伦敦可可上涨69英镑，或4.49%，收报每吨1,605英镑，接近盘中触及的一周半高位1,610英镑。

周四英国选举没有政党赢得多数议席，令市场震惊，拖累英镑下挫。

英镑大跌驱使商业买家在伦敦市场买入可可，持有净空头仓位的投机者也纷纷回补空头。

伦敦市场买盘疯狂，最终导致纽约市场回补空头，交易商说。

7月纽约可可收涨57美元，或2.9%，报每吨2,020美元，盘中急升超过3%。9月纽约可可收升49美元，或2.46%，报2,038美元。

7月阿拉比卡咖啡收升0.2美分，或0.16%，报每磅1.2655美元，盘中因回补空头上涨最多1.7%。

7月罗布斯塔咖啡收高19美元或0.96%，报每吨2,002美元

7月原糖期货收低0.07美分，或0.49%，报每磅14.27美分，昨日未能升穿短期移动均线，市场受到些微压力。

8月白糖期货收跌3.40美元，或0.81%，报每吨416.90美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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