纽约期市：可可期货大涨，因英镑重挫令伦敦可可买盘疯狂

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月9日 - 洲际交易所(ICE)伦敦可可期货周五急升，因英镑下跌引发盘初买盘，阿拉比卡咖啡期货收高，期糖下跌。
7月伦敦可可上涨69英镑，或4.49%，收报每吨1,605英镑，接近盘中触及的一周半高位1,610英镑。
周四英国选举没有政党赢得多数议席，令市场震惊，拖累英镑下挫。
英镑大跌驱使商业买家在伦敦市场买入可可，持有净空头仓位的投机者也纷纷回补空头。
伦敦市场买盘疯狂，最终导致纽约市场回补空头，交易商说。
7月纽约可可收涨57美元，或2.9%，报每吨2,020美元，盘中急升超过3%。9月纽约可可收升49美元，或2.46%，报2,038美元。
7月阿拉比卡咖啡收升0.2美分，或0.16%，报每磅1.2655美元，盘中因回补空头上涨最多1.7%。
7月罗布斯塔咖啡收高19美元或0.96%，报每吨2,002美元
7月原糖期货收低0.07美分，或0.49%，报每磅14.27美分，昨日未能升穿短期移动均线，市场受到些微压力。
8月白糖期货收跌3.40美元，或0.81%，报每吨416.90美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为