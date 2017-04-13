纽约期市：期棉上涨，因出口销售强劲

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透4月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四在交投清淡中小幅上涨，受助于美国出口销售数据良好。
期棉市场周五因假休市。
“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。
“出口报告又一次强劲。”
美国农业部周度出口销售数显示，净销售陆地棉总计30.72万包，较之前一周上升14%。
在本周稍早公布的全球农作物供需报告中，美国农业部将美国出口预估上调80万包至1,400万包，这将是美国历史上第四大出口规模。
ICE-7月期棉收涨0.31美分，或0.41%，报每磅76.54美分，交易区间为76.10-76.75美分。本周，该合约上涨约1.5%。
期货市场总成交量减少3,310口，至45,814口。数据显示，上日未平仓合约减少5,136口，总计为245,852口。
美元指数跌0.21%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”