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市场报道 | 2017年 4月 14日 星期五 04:42 BJT

纽约期市：期棉上涨，因出口销售强劲

路透4月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四在交投清淡中小幅上涨，受助于美国出口销售数据良好。

期棉市场周五因假休市。

“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。

“出口报告又一次强劲。”

美国农业部周度出口销售数显示，净销售陆地棉总计30.72万包，较之前一周上升14%。

在本周稍早公布的全球农作物供需报告中，美国农业部将美国出口预估上调80万包至1,400万包，这将是美国历史上第四大出口规模。

ICE-7月期棉收涨0.31美分，或0.41%，报每磅76.54美分，交易区间为76.10-76.75美分。本周，该合约上涨约1.5%。

期货市场总成交量减少3,310口，至45,814口。数据显示，上日未平仓合约减少5,136口，总计为245,852口。

美元指数跌0.21%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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