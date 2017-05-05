纽约期市：期棉下跌逾1%，因美国种植地区天气良好

路透5月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下跌逾1%，因主要种植地区天气良好和基金卖盘，本周连续第二周下跌。

“没有关于需求的新信息来抵消天气持续良好(带来的压力)，棉花价格未能上涨，”驻纽约的法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。

“今日稍早基金卖出，推动棉价急速下跌，”Crivorot补充说。

ICE期棉可能跟随中国郑交所棉花合约下跌的走势，INTL FCStone分析师Andy Ryan说。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至5月2日该周，投机者持有的棉花净多头头寸增加3,446口，至98,805口，连续第三周上升。

ICE-7月期棉收低1.14美分，或1.44%，报每磅77.77美分，盘中交易区间为77.71-79.02美分。该合约本周下跌1.4%。