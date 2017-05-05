纽约期市：期棉下跌逾1%，因美国种植地区天气良好

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透5月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下跌逾1%，因主要种植地区天气良好和基金卖盘，本周连续第二周下跌。
“没有关于需求的新信息来抵消天气持续良好(带来的压力)，棉花价格未能上涨，”驻纽约的法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。
“今日稍早基金卖出，推动棉价急速下跌，”Crivorot补充说。
ICE期棉可能跟随中国郑交所棉花合约下跌的走势，INTL FCStone分析师Andy Ryan说。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至5月2日该周，投机者持有的棉花净多头头寸增加3,446口，至98,805口，连续第三周上升。
ICE-7月期棉收低1.14美分，或1.44%，报每磅77.77美分，盘中交易区间为77.71-79.02美分。该合约本周下跌1.4%。
期货市场总成交量增加6,974口，至21,090口。数据显示，未平仓合约增加1,456口，总计为263,028口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)