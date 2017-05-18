纽约期市：期棉下跌，因出口订单取消和天气良好

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透5月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下跌，因美国政府周度报 告显示出口销售下跌，美元反弹和主要种植地区天气良好也重压棉花。 “棉花市场的反应似乎是跟随谷物市场和汇市的走势，以及（美国种 植地区）良好天气的情况，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner表示 。 “销售不错，但有12个国家少量取消订单，最重要的是印度，”他说 。 美国农业部的周度出口销售数据周四显示，上周净销售2016-17年陆 地棉总计12.07万包，较之前一周下跌25%。 报告显示对印度和日本出口分别下降2.33万包和1.28万包。 “美元跌势终止，导致部分商品逆转走势，转为下跌，”Varner说。 指标ICE-7月期棉 收跌0.93美分，或1.16%，报每磅79.24美分 ，今日交投区间为78.84-80.63美分。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0