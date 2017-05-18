纽约期市：期棉下跌，因出口订单取消和天气良好

路透5月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下跌，因美国政府周度报 告显示出口销售下跌，美元反弹和主要种植地区天气良好也重压棉花。 “棉花市场的反应似乎是跟随谷物市场和汇市的走势，以及（美国种 植地区）良好天气的情况，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner表示 。 “销售不错，但有12个国家少量取消订单，最重要的是印度，”他说 。 美国农业部的周度出口销售数据周四显示，上周净销售2016-17年陆 地棉总计12.07万包，较之前一周下跌25%。 报告显示对印度和日本出口分别下降2.33万包和1.28万包。 “美元跌势终止，导致部分商品逆转走势，转为下跌，”Varner说。 指标ICE-7月期棉 收跌0.93美分，或1.16%，报每磅79.24美分 ，今日交投区间为78.84-80.63美分。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)