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市场报道 | 2017年 4月 6日 星期四 04:46 BJT

纽约期市：期棉几收平盘，连跌两日后稍作喘息

    路透4月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三几无变动，上日降至近十周
低位，市场在连跌两日后稍事喘息。
    
    在之前三日波动后，市场稍作喘息，且还有一些纺织厂买入，Varner
 Brokerage总裁Rogers Varner说。
    
    棉花合约在周五上涨约1.5%，在周一和周二分别下跌近2.5%和约0.8%
。
    
    5月期棉合约      收涨0.02美分，或0.03%，报每磅74.87美分。交
易区间为74.65-75.19美分。 
       
    期货市场总成交量减少23,722口，至32,757口。数据显示，前一交易
日未平仓合约减少2,781口，至277,475口。
    
    美国农业部将在周四公布上周美国出口销售数据。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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