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市场报道 | 2017年 3月 25日 星期六 04:22 BJT

纽约期市：期棉因纺织厂买入而上涨，但周线下跌1%

    路透3月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五上涨，受纺织厂买盘支撑
，但本周下跌1%。
    
    独立棉花交易员和Risk Analytics顾问Louis Rose称，纺织厂的买需
给市场提供支撑。
    
    不过，Rose补充说，谨慎的投机者没有让市场在指数基金展期及美国
农业部种植预估报告公布前飙升。
    
    美国农业部将在3月31日公布种植面积预估报告。
    
    5月期棉合约本周下跌1%，为截至2月17日的七日期间以来的最大单周
跌幅。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)数据周五显示，在截至3月21日该周
，投机者的净多头头寸下降4,319口，至109,050口。
    
    5月期棉合约      收涨0.2美分，或0.26%，报每磅77.47美分。交易
区间为77.17-78.15美分。
    
    期货市场总成交量增加6,927口，至26,085口。数据显示，前一交易
日未平仓合约增加1,609口，至281,312口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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