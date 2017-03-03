纽约期市：期棉在交投清淡中大涨近1.6%，交投清淡

《路透晚报》--6月21日日间新闻摘要（中港台）
美国指数供应商MSCI明晟北京时间周三凌晨表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。根据分析师，中国A股全面纳入MSCI明晟新兴市场指数，未来10年有可能从资产管理公司、养老基金和保险商那里吸引到逾4,000亿美元进入中国内地股市。
路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五攀升近1.6%，今日交投 清淡，美元走低。棉花在昨日曾触及数年高位。 ICE-5月棉花合约 收高1.21美分，或1.58%，报每磅77.99美分 ，交易区间为76.66-78.14美分。本周该合约上升近2%，为2月3日来最大 单周升幅。 “收盘前有一些买盘，但不是有很多基本面消息，成交量低，”法国 兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。 “市场周四测试阻力位后回落，回吐所有涨幅，但没有跌穿支撑位， ”Crivorot补充说。 棉花周四触及日内高位79.18美分，此为2014年6月底来最高，但收低 0.1%，受累于商品价格走低。 期货市场总成交量减少34,001口，至19,967口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,527口，至272,996口。 美元指数 下跌0.70%。汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指 数 上扬0.48%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
美国指数供应商MSCI明晟北京时间周三凌晨表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。根据分析师，中国A股全面纳入MSCI明晟新兴市场指数，未来10年有可能从资产管理公司、养老基金和保险商那里吸引到逾4,000亿美元进入中国内地股市。
路透香港6月21日 - 香港政府周三公布，第二批发行的30亿港元银色债券（Silver Bond）获得约0.4倍超额认购，全部有效申请均可获配发债券，最多可获10手（1万港元为一手）。
* 大宗商品货币受油价下跌打压 * 英国政治不确定性打压英镑 * 美元、欧元在区间波动 * 日圆上涨，受温和避险情绪提振 * 2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月21日 - 加元和挪威克朗等大宗商品货币周三处于守势，被油价下跌拉低；英镑则徘徊在两个月低点。 油价周三持于数月低点附近，虽然有证据显示石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产执行率很高，但投资者未予理会。 油价拖累商品相关货币下跌，挪威克朗兑美元跌至五个月低点附近，周二下跌0.5%。 挪威克朗兑美元 报8.5564克朗，日内跌0.2%。 加元兑美元 日内跌0.2%至1.3296加元，周二下跌约0.4%。加拿大央行总裁表达了对加息的支持之后，加元兑美元曾在一周前触及三个半月高点1.3165加元，现则进一步脱离该水平。 澳元兑美元 跌0.3%至0.7550美元。新西兰元兑美元 跌0