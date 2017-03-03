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市场报道 | 2017年 3月 4日 星期六 04:48 BJT

纽约期市：期棉在交投清淡中大涨近1.6%，交投清淡

    路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五攀升近1.6%，今日交投
清淡，美元走低。棉花在昨日曾触及数年高位。

    ICE-5月棉花合约      收高1.21美分，或1.58%，报每磅77.99美分
，交易区间为76.66-78.14美分。本周该合约上升近2%，为2月3日来最大
单周升幅。

    “收盘前有一些买盘，但不是有很多基本面消息，成交量低，”法国
兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。
    
    “市场周四测试阻力位后回落，回吐所有涨幅，但没有跌穿支撑位，
”Crivorot补充说。
    
    棉花周四触及日内高位79.18美分，此为2014年6月底来最高，但收低
0.1%，受累于商品价格走低。
            
    期货市场总成交量减少34,001口，至19,967口。数据显示，前一交易
日未平仓合约增加1,527口，至272,996口。
    
    美元指数      下跌0.70%。汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指
数         上扬0.48%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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