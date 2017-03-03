纽约期市：期棉在交投清淡中大涨近1.6%，交投清淡

《全球汇市》大宗商品货币受油价下跌打压，英镑徘徊在两个月低点附近

* 大宗商品货币受油价下跌打压 * 英国政治不确定性打压英镑 * 美元、欧元在区间波动 * 日圆上涨，受温和避险情绪提振 * 2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月21日 - 加元和挪威克朗等大宗商品货币周三处于守势，被油价下跌拉低；英镑则徘徊在两个月低点。 油价周三持于数月低点附近，虽然有证据显示石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产执行率很高，但投资者未予理会。 油价拖累商品相关货币下跌，挪威克朗兑美元跌至五个月低点附近，周二下跌0.5%。 挪威克朗兑美元 报8.5564克朗，日内跌0.2%。 加元兑美元 日内跌0.2%至1.3296加元，周二下跌约0.4%。加拿大央行总裁表达了对加息的支持之后，加元兑美元曾在一周前触及三个半月高点1.3165加元，现则进一步脱离该水平。 澳元兑美元 跌0.3%至0.7550美元。新西兰元兑美元 跌0