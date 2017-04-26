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市场报道 | 2017年 4月 27日 星期四 04:25 BJT

纽约期市：期棉基本持平，交投淡静

    路透4月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中基本收平盘
，交易商等待从美国政府周度出口销售报告中寻找方向。
    
    “市场静待明日早上公布的销售报告，才作出反应，”Varner Broke
rage总裁Rogers Varner说。
    
    美国农业部的周度出口销售数据将在周四发布。
    
    ICE-7月期棉      收涨0.03美分，或0.04%，报每磅79.39美分，盘
中交易区间为78.71-79.74美分，后者为3月16日来最高。 

    期货市场总成交量增加3,243口，至24,020口。数据显示，前一日未
平仓合约增加2,744口，至247,883口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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