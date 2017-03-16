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市场报道 | 2017年 3月 17日 星期五 04:46 BJT

纽约期市：期棉微幅上涨，因美国出口销售增加

路透3月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四在成交清淡中微幅上涨，因美元下跌和美国政府报告出口增加。

ICE-5月期棉收高0.09美分，或0.12%，报每磅78.17美分，此为3月7日来最高。

“市场看来基本消化了今日强劲的出口数据，”独立棉花交易商和Risk Analytics顾问Louis Rose称。

美国政府周度出口销售数据显示，截至3月10日该周，净销售陆地棉31.65万包，较之前一周上升27%。

皮马棉净销售总计2.43万包，较之前一周上升72%。皮马棉被视为优质棉花之一。

Keith Brown and Co的Keith Brown称，他还认为市场已消化强劲的出口销售数据，棉价上升空间有限。

期货市场总成交量增加1,815口，至21,048口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加2,788口，至277,493口。

美元指数下跌0.44%。汤森路透核心商品CRB指数上升0.13%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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