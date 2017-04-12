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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 04:33 BJT

纽约期市：期棉微幅下跌，因投机商出脱多头头寸

    路透4月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下滑，在5月合约首个交割
通知日来临前，投机商出脱多头头寸。
    
    市场下跌，因投机商出脱多头仓位，给纺织厂买入良机，INTL FCSto
ne分析师Andy Ryan在报告中说。
    
    5月棉花合约      收低0.37%，报74.73美分。5月合约首个交割通知
日在4月24日。
    
    过去三周市场承压，投机商选择出脱多头头寸，Varner Brokerage总
裁Rogers Varner说。

    ICE-7月期棉      收跌0.2美分，或0.26%，报每磅76.23美分，交易
区间为76.06-76.78美分。

    期货市场总成交量减少11,625口，至48,789口。数据显示，上日未平
仓合约减少1,111口，总计为250,988口。
    
    美国农业部周四将公布周度出口销售数据。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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