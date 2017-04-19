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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 05:21 BJT

纽约期市：期棉微幅收高，5月合约首个交割通知日将至

    路透4月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上涨，5月合约首个交割通
知日将在下周来到。
    
    “棉花今日几无变动，所有活动都和套利交易有关，”Varner Broke
rage总裁Rogers Varner表示。
    7月合约      收涨0.16美分，或0.20%，报每磅78.32美分，交易区
间为77.66-78.98美分，后者逾两周最高。
    5月合约第一个交割通知日前是在下星期。
        
    期货市场总成交量减少11,263口，至34,948口。数据显示，前一交易
日未平仓合约减少2,499口，至239,278口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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