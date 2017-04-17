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市场报道 | 2017年 4月 18日 星期二 04:28 BJT

纽约期市：期棉攀升逾2%，因回补空头

    路透4月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一跳升逾2%，触及两周高位
，在5月合约首个交割通知日来临前的回补空头，提振市场。    
    
    ICE-7月期棉      收涨1.63美分，或2.13%，报每磅78.17美分，为1
月4日来最大单日百分比升幅，交易区间为76.54-78.32美分，后者为4月3
日来最高。
    
    “很多5月合约的空头头寸还没有平仓和需要回补空头，”英国贸易
商Plexus Cotton风险管理部门董事Peter Egli说。

    “流动性在指数基金周四展期结束后减少...他们不得不在相当清淡
的市场回补空头，这支撑市场。”
    
    5月期棉      收涨约1.9%，报77.03美分。
    
    5月期棉首个交割通知日在4月24日。
    
    期货市场总成交量减少12,496口，至34,133口。数据显示，上日未平
仓合约减少3,740口，总计为242,112口。
    
    美元指数      跌0.24%。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，4月11日该周，投机者持
有的棉花净多头头寸减少12,340口，至83,219口，(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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