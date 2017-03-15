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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 03:43 BJT

纽约期市：期棉攀升1%，因回补空头

    路透3月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上涨逾1%，受助于美元下
跌，投资者在美国周度出口销售报告发布前回补空头。
    
    ICE-5月期棉      收高0.93美分，或1.21%，此为七个交易日内最大
的单日百分比升幅，报每磅78.08美分，交投区间为77.17-78.26美分。
    
    “美元指数今日大幅回落，且可能在周四棉花出口报告前有回补空头
，”独立棉花交易员和Risk Analytics顾问Louis Rose称。
    
    美元周三跌至两周低位，此前美联储一如预期升息，但并未暗示今年
将会加快收紧货币政策的步伐。
    
    棉花市场有后续买盘，且中国国储棉拍卖不是很好，也支撑ICE棉花
市场，FCStone Merchant Services的Jim Lambert说。
    
    中国周二在国储棉拍卖中销售24,400吨棉花，为供应总数的76.1%。

    ICE期货市场总成交量增加3,112口，至19,075口。数据显示，前一交
易日未平仓合约减少403口，至274,705口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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