纽约期市：期棉攀升1%，因回补空头

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透3月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上涨逾1%，受助于美元下 跌，投资者在美国周度出口销售报告发布前回补空头。 ICE-5月期棉 收高0.93美分，或1.21%，此为七个交易日内最大 的单日百分比升幅，报每磅78.08美分，交投区间为77.17-78.26美分。 “美元指数今日大幅回落，且可能在周四棉花出口报告前有回补空头 ，”独立棉花交易员和Risk Analytics顾问Louis Rose称。 美元周三跌至两周低位，此前美联储一如预期升息，但并未暗示今年 将会加快收紧货币政策的步伐。 棉花市场有后续买盘，且中国国储棉拍卖不是很好，也支撑ICE棉花 市场，FCStone Merchant Services的Jim Lambert说。 中国周二在国储棉拍卖中销售24,400吨棉花，为供应总数的76.1%。 ICE期货市场总成交量增加3,112口，至19,075口。数据显示，前一交 易日未平仓合约减少403口，至274,705口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”