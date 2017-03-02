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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 06:28 BJT

纽约期市：期棉收低逾1%，盘中一度触及近三年高位

路透3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨至将近三年最高位，受到美国出口销售数据创纪录的推升，但后来因大宗商品疲软且美元升值，收低逾1%。

Capstone Merchant Services销售主管Jim Lambert表示，期棉在触及多年高位之后或将暂时休息。

ICE-5月期棉收低1.39%，报每磅76.78美分，盘中曾高见79.18美分，为2014年6月末以来最高。

“投资者见到其他大宗商品走低，认为棉花终将跟着下滑，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。

美国政府公布的一周出口销售数据显示，上周陆地棉净销售481,400包，较前一周增加31%，并创下2016-17营销年度单周最高纪录。

期货市场总成交量增加16,941口，至53,581口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加5,090口，至271,469口。

汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指数下跌1.28%。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
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