纽约期市：期棉收低逾1%，盘中一度触及近三年高位

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨至将近三年最高位，受到美国出口销售数据创纪录的推升，但后来因大宗商品疲软且美元升值，收低逾1%。
Capstone Merchant Services销售主管Jim Lambert表示，期棉在触及多年高位之后或将暂时休息。
ICE-5月期棉收低1.39%，报每磅76.78美分，盘中曾高见79.18美分，为2014年6月末以来最高。
“投资者见到其他大宗商品走低，认为棉花终将跟着下滑，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。
美国政府公布的一周出口销售数据显示，上周陆地棉净销售481,400包，较前一周增加31%，并创下2016-17营销年度单周最高纪录。
期货市场总成交量增加16,941口，至53,581口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加5,090口，至271,469口。
汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指数下跌1.28%。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”