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市场报道 | 2017年 5月 3日 星期三 05:56 BJT

纽约期市：期棉收高，因担心天气可能影响棉花播种

    路透5月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周二收高，盘中在狭幅区间
内交投，对天气将可能影响本周美国棉花种植的担忧支撑了市场。
    
    “德州西部天气寒冷，中南部洪水和寒冷，东南部大致干旱的状况，
令棉花种植不太顺利，”McCleskey Cotton总经理Ron Lee在报告中称。
    
    一个强大风暴系统在周一到达美国东部。
    
    美国农业部周一市场收盘后公布，截至4月30日该周美国棉花种植率
为15%，高于之前一周的11%。
            
    7月合约      收高0.42美分，或0.53%，报每磅79.37美分，交易区
间为78.38-79.43美分。
    
    期货市场总成交量增加2,795口，至17,585口。数据显示，前一交易
日未平仓合约增加2,497口，至257,178口。
    
    周四美国将公布周度出口销售数据。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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