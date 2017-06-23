纽约期市：期棉结束10连跌收高，盘中因预期库存充足一度挫至近十个月低位

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透6月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五跌至8月中来最低，因 预期库存充足，投资人继续卖出。 不过，12月期棉合约 收高0.28美分，或0.42%，报每磅67.02美 分，结束之前的10个交易日连跌的势态，受美元下跌支持。美元指数<.DX Y>下滑0.35%。 “12月合约自由落体式下跌目前已持续了一段长时间。今日结算价上 涨，大部分是因为技术因素，是大跌势头缓慢暂停，而不是任何类型反弹 。”法国兴业分析师Gabriel Crivorot说。 价格稍早下挫至8月底来最低66.33美分。合约的相对强弱指标为约20 ，远低于30的超卖分界线。 “目前的抛售是大量投机者和交易卖盘的结果，”Plexus Cotton风 险管理董事Peter Egli在报告中说。 “鉴于12月合约仍有大规模的投机性净多头仓位，卖压将可能持续， 只要投机者感到有需要撤出棉花市场。” 12月棉花合约本周跌逾3%，连续第三周下跌。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至6月20日该周， 投机者持有的棉花多头头寸减少25,303口，至45,183口。这是投机者连续 第五周减少棉花净多头头寸，至约一年最小规模。 期货市场总成交量减少14,092口，至27,728口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,717口，至202,249口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。