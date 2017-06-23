纽约期市：期棉结束10连跌收高，盘中因预期库存充足一度挫至近十个月低位

路透6月23日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五跌至8月中来最低，因 预期库存充足，投资人继续卖出。 不过，12月期棉合约 收高0.28美分，或0.42%，报每磅67.02美 分，结束之前的10个交易日连跌的势态，受美元下跌支持。美元指数<.DX Y>下滑0.35%。 “12月合约自由落体式下跌目前已持续了一段长时间。今日结算价上 涨，大部分是因为技术因素，是大跌势头缓慢暂停，而不是任何类型反弹 。”法国兴业分析师Gabriel Crivorot说。 价格稍早下挫至8月底来最低66.33美分。合约的相对强弱指标为约20 ，远低于30的超卖分界线。 “目前的抛售是大量投机者和交易卖盘的结果，”Plexus Cotton风 险管理董事Peter Egli在报告中说。 “鉴于12月合约仍有大规模的投机性净多头仓位，卖压将可能持续， 只要投机者感到有需要撤出棉花市场。” 12月棉花合约本周跌逾3%，连续第三周下跌。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至6月20日该周， 投机者持有的棉花多头头寸减少25,303口，至45,183口。这是投机者连续 第五周减少棉花净多头头寸，至约一年最小规模。 期货市场总成交量减少14,092口，至27,728口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,717口，至202,249口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)