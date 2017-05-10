纽约期市：期棉触及一个月低位，此前美国农业部公布月度供需报告

路透5月10日 - 洲际交易所期棉周三下跌逾1%，触及四周低位，因部份美国农业部供需报告利空，以及投机者结清头寸。

ICE-7月期棉收跌0.94美分，或1.21%，报每磅76.49美分，盘中交易区间为76.36-77.57美分，前者为4月13日来最低。

“棉花下跌，部份因为市场有大量投机者仓位。投机者看到其仓位没有任何方面的改善，遂开始卖出部份头寸，”棉花经纪公司Keith Brown and Co高管Keith Brown说。

美国农业部周三公布的月度全球农作物供需报告可能是中性至略负面，Brown补充说。

美国农业部预期，2017/18作物年度美国棉花产量为1,920万包，结转库存为500万包，2016/17作物年度分别为1,717万包和320万包。

该报告称，对2017/18作物年度全球棉花库存预估下调约240万包，因连续第三季消费超过产出。