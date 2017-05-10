纽约期市：期棉触及一个月低位，此前美国农业部公布月度供需报告

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透5月10日 - 洲际交易所期棉周三下跌逾1%，触及四周低位，因部份美国农业部供需报告利空，以及投机者结清头寸。
ICE-7月期棉收跌0.94美分，或1.21%，报每磅76.49美分，盘中交易区间为76.36-77.57美分，前者为4月13日来最低。
“棉花下跌，部份因为市场有大量投机者仓位。投机者看到其仓位没有任何方面的改善，遂开始卖出部份头寸，”棉花经纪公司Keith Brown and Co高管Keith Brown说。
美国农业部周三公布的月度全球农作物供需报告可能是中性至略负面，Brown补充说。
美国农业部预期，2017/18作物年度美国棉花产量为1,920万包，结转库存为500万包，2016/17作物年度分别为1,717万包和320万包。
该报告称，对2017/18作物年度全球棉花库存预估下调约240万包，因连续第三季消费超过产出。
期货市场总成交量增加9,212口，至34,482口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,563口，至257,824口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)