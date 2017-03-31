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市场报道 | 2017年 4月 1日 星期六 04:28 BJT

纽约期市：期棉跳升约1.5%，因旧作棉花有买需

    路透3月31日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五跳升约1.5%，日内稍早触
及逾一个月低位，受需求支撑，尽管美国政府数据显示今年棉花种植面积
增加。
    
    “旧作棉花有需求，带动市场上涨”Varner Brokerage总裁Rogers
Varner称，“昨日公布的出口销售数据非常良好，今日市场也有需求，旧
作棉花需求支撑市场。”
    
    美国农业部周五表示，预期2017年棉花种植面积为1,220万英亩，较
上年增加21%。
    
    5月合约      收盘上涨1.1美分，或1.44%，报每磅77.33美分，盘中
低位为75.80美分，为2月23日以来的底部。交易区间为75.80-77.40美分
。
    
    期货市场总成交量增加14,975口，至41,108口。数据显示，前一交易
日未平仓合约减少2,166口，至277,371口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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