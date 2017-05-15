纽约期市：期棉跳涨至近三年新高，因回补空头

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透5月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一升至近三年最高水准，因 美国棉花供应紧张，市场有回补空头。 指标ICE-7月期棉 涨停，收涨3.82%，报每磅85.32美分，早盘 触及87.18美分，为2014年6月来最高。 “周五未有锁定价格的市场人士在今日不得不结清空头头寸，这推动 市场今日大部份时间上升，”法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Criv orot表示。 周五ICE期棉触发涨停限制，促使交易所将涨停限制上调至每磅5美分 ，周一生效。 ICE在周一表示，棉花日内涨停限制还原到4美分，周二开盘生效。 期货市场总成交量增加48,219口，至102,893口。数据显示，前一日 未平仓合约上升2,589口，至255,100口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0