纽约期市：期棉跳涨至近三年新高，因回补空头

路透5月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一升至近三年最高水准，因 美国棉花供应紧张，市场有回补空头。 指标ICE-7月期棉 涨停，收涨3.82%，报每磅85.32美分，早盘 触及87.18美分，为2014年6月来最高。 “周五未有锁定价格的市场人士在今日不得不结清空头头寸，这推动 市场今日大部份时间上升，”法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Criv orot表示。 周五ICE期棉触发涨停限制，促使交易所将涨停限制上调至每磅5美分 ，周一生效。 ICE在周一表示，棉花日内涨停限制还原到4美分，周二开盘生效。 期货市场总成交量增加48,219口，至102,893口。数据显示，前一日 未平仓合约上升2,589口，至255,100口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)