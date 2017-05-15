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市场报道 | 2017年 5月 16日 星期二 05:49 BJT

纽约期市：期棉跳涨至近三年新高，因回补空头

    路透5月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一升至近三年最高水准，因
美国棉花供应紧张，市场有回补空头。
    
    指标ICE-7月期棉      涨停，收涨3.82%，报每磅85.32美分，早盘
触及87.18美分，为2014年6月来最高。
    
    “周五未有锁定价格的市场人士在今日不得不结清空头头寸，这推动
市场今日大部份时间上升，”法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Criv
orot表示。
    
    周五ICE期棉触发涨停限制，促使交易所将涨停限制上调至每磅5美分
，周一生效。
    
    ICE在周一表示，棉花日内涨停限制还原到4美分，周二开盘生效。
    
    期货市场总成交量增加48,219口，至102,893口。数据显示，前一日
未平仓合约上升2,589口，至255,100口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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