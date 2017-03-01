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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 05:36 BJT

纽约期市：期棉跳涨2%，为五周来最大单日百分比涨幅

路透纽约3月1日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三跳涨2%，为五周来最大单日百分比涨幅，受助于大宗农产品上涨和基金买入。

　“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。

ICE-5月棉花合约收高1.52美分，或1.99%，为1月23日来最大单日涨幅，报每磅77.86美分，此为2月15日来最高。交易区间为76.17-77.98美分。

美国小麦周三攀升约2%，玉米和大豆也上涨。

“棉花价格飙升，在美东中午时突然上涨，且涨势维持到收盘，很可能吸引了额外的投机性买盘，”McCleskey Cotton总经理Ron Lee在报告中说。

美国农业部出口销售数据将在周四早上公布。

期货市场总成交量增加13,662口，至36,639口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加2,576口，至266,379口。

汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指数上扬0.34%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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