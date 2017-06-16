纽约期市：罗布斯塔咖啡扩大升幅触及两个月高位，因供应不断收紧

路透纽约/伦敦6月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五攀升至两个月高位，在升穿200日移动均线后扩大涨幅，因交易商聚焦对今年稍晚供应紧张的担忧。原糖触及16个月低位。

9月罗布斯塔咖啡收涨20美元或1%，报每吨2,125美元，在升穿200日移动均线切入位2,110美元后触及两个月高位2,149美元。本周周线大涨5.1%，为七个月来最大单周涨幅。

交易员表示，最大出产国越南收割前，供应可能不断收紧的前景支持市场，提振9月/11月合约溢价LRCU7-X7周五高见29美元。

“在全球最大的罗布斯塔咖啡出产国越南，当地出口商很难找到咖啡来履行其合约，因1月当罗布斯塔咖啡价格升至五年高位时，农户卖出了大部分往年的收成，”Capital Economics首席商品经济学家Caroline Bain说。

9月阿拉比卡咖啡收低2.1美分，或1.6%，报每磅1.2595美元，此前跌至一年低位1.2535美元，受尾盘卖盘拖累。

7月原糖期货收低0.03美分，或0.2%，报每磅13.44美分，此前跌至16个月低位13.29美分。

8月白糖期货收涨0.20美元，或0.05%，报每吨399.50美元。