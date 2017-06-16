纽约期市：罗布斯塔咖啡扩大升幅触及两个月高位，因供应不断收紧

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五攀升至两个月高位，在升穿200日移动均线后扩大涨幅，因交易商聚焦对今年稍晚供应紧张的担忧。原糖触及16个月低位。
9月罗布斯塔咖啡收涨20美元或1%，报每吨2,125美元，在升穿200日移动均线切入位2,110美元后触及两个月高位2,149美元。本周周线大涨5.1%，为七个月来最大单周涨幅。
交易员表示，最大出产国越南收割前，供应可能不断收紧的前景支持市场，提振9月/11月合约溢价LRCU7-X7周五高见29美元。
“在全球最大的罗布斯塔咖啡出产国越南，当地出口商很难找到咖啡来履行其合约，因1月当罗布斯塔咖啡价格升至五年高位时，农户卖出了大部分往年的收成，”Capital Economics首席商品经济学家Caroline Bain说。
9月阿拉比卡咖啡收低2.1美分，或1.6%，报每磅1.2595美元，此前跌至一年低位1.2535美元，受尾盘卖盘拖累。
7月原糖期货收低0.03美分，或0.2%，报每磅13.44美分，此前跌至16个月低位13.29美分。
8月白糖期货收涨0.20美元，或0.05%，报每吨399.50美元。
9月纽约可可收低41美元，或2%，报每吨2,028美元。9月伦敦可可收低26英镑，或1.6%，报每吨1,612英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为