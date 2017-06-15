纽约期市：罗布斯塔咖啡期货跳涨至两个月高位，9月较11月合约溢价急升

路透纽约/伦敦6月15日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周四急 升至两个月高位，交易商聚焦亚洲供应紧张，9月较11月合约溢价连升第 六日，触及合约高位。 9月罗布斯塔咖啡 收涨49美元或2.4%，报每吨2,105美元，接 近盘中触及4月21日来最高的2,110美元。 交易商表示，价格在200日移动均线切入位2,108美元面临技术阻力。 9月较11月合约溢价高见27美元，为该合约最高溢价，6月1日溢价1美 元。 这暗示最大出产国越南下次收割开始前，供应可能不断收紧，交易商 说。 9月阿拉比卡咖啡 收涨0.3美分，或0.2%，报每磅1.2805美元。 7月原糖期货 收低0.15美分，或1.1%，报每磅13.47美分，迫近 上日触及的16个月低位13.36美分。 “如果市场跌穿低位，基金将增加空头仓位，”一交易员说，“价格 离这些低位不远。” 8月白糖期货 收低2.30美元，或0.6%，报每吨399.30美元。 9月纽约可可 收低6美元，或0.3%，报每吨2,069美元。9月伦敦 可可 收平在每吨1,638英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)