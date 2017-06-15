纽约期市：罗布斯塔咖啡期货跳涨至两个月高位，9月较11月合约溢价急升

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月15日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周四急 升至两个月高位，交易商聚焦亚洲供应紧张，9月较11月合约溢价连升第 六日，触及合约高位。 9月罗布斯塔咖啡 收涨49美元或2.4%，报每吨2,105美元，接 近盘中触及4月21日来最高的2,110美元。 交易商表示，价格在200日移动均线切入位2,108美元面临技术阻力。 9月较11月合约溢价高见27美元，为该合约最高溢价，6月1日溢价1美 元。 这暗示最大出产国越南下次收割开始前，供应可能不断收紧，交易商 说。 9月阿拉比卡咖啡 收涨0.3美分，或0.2%，报每磅1.2805美元。 7月原糖期货 收低0.15美分，或1.1%，报每磅13.47美分，迫近 上日触及的16个月低位13.36美分。 “如果市场跌穿低位，基金将增加空头仓位，”一交易员说，“价格 离这些低位不远。” 8月白糖期货 收低2.30美元，或0.6%，报每吨399.30美元。 9月纽约可可 收低6美元，或0.3%，报每吨2,069美元。9月伦敦 可可 收平在每吨1,638英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为