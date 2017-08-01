纽约期市：阿拉比卡咖啡从三个半月高位下跌，纽约可可从四个月高位回落

路透纽约/伦敦8月1日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二从三个半月高位下跌，在连涨四日后遇到技术阻力，纽约可可从四个月峰值大幅下跌，跟随商品市场普跌走势。

9月阿拉比卡咖啡期货收跌1.4美分，或1%，报每磅1.3785美元，此为触及4月20日来最高1.3955美元。

交易员说，基金的回补空头失去动能，价格在大约1.40美元遇到技术阻力，掉头回落。

“基本面不支持市场上升到的水准，”OptionSellers.com总裁James Cordier说，“预期明年产量将创纪录高位，这并不支持咖啡交投在1.40美元，”

汤森路透核心商品指数下跌最多1.6%。

9月罗布斯塔咖啡期货收跌13美元，或0.6%，报每吨2,110美元。

9月纽约可可期货收跌37美元，或1.8%，报每吨2,023美元，此前升至4月6日以来近月合约最高2,090美元。

9月伦敦可可期货收跌29英镑，或1.8%，报每吨1,561英镑，此前升至6月19日来最高1,607英镑。

10月原糖期货收跌0.03美分，或0.2%，报每磅14.88美分，此前触及5月31日来最高15.16美分。10月白糖期货收低3美元，或0.8%，报每吨399.30美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)