纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至16个月低位，可可期货延续跌势

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透纽约/伦敦6月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四劲跌5%，至近16个月最低，此前跌穿关键水准，引发技术性卖出，令较罗布斯塔咖啡期货升水降至至少2008年来最小。
可可期货延续深度下跌的势头，纽约市场录得2008年来最大的六日跌幅，因市场聚焦供应充足和技术因素疲弱。
9月阿拉比卡咖啡期货下跌5.55美分，或4.6%，收报每磅1.165美元，此前下跌5.4%至1.155美元，为去年3月来最低。
阿拉比卡咖啡期货下跌，令较罗布斯塔咖啡期货升水降至25美分，为至少2008年来最小。
交易商表示，阿拉比卡咖啡期货跌穿近期低位和在1.18美元附近的趋势线后，多头结清头寸，令价格大幅走低。
9月罗布斯塔咖啡期货收跌42美元，或2%，报每吨2,030美元。
9月纽约可可收低30美元，或1.6%，至七周低位1,823美元。
价格从6月14日以来下跌了12.1%，为2008年10月以来最大的六日跌幅。
ICE数据显示，纽约可可期货未平仓合约周三跳升近7,000口，至249,748口，当日价格下跌3.4%。
9月伦敦可可收跌23英镑，或1.5%，报每吨1,485英镑，此前跌至四周低位1,465英镑。
10月原糖期货收低0.2美分，或1.5%，报每磅13.06美分，为去年2月来最低水准。8月白糖期货收跌4.70美元，或1.2%，报每吨392.50美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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