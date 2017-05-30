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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 16:50 BJT

美俄关系：俄罗斯担心和特朗普政府的接触并未带动关系好转--塔斯社

路透莫斯科5月30日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)引述俄罗斯外交部副部长Sergei Ryabkov的谈话指出，当局担心与美国特朗普政府的接触至今尚未带动两国关系好转。

他同时表示，俄罗斯和美国这两大核武强国承受不起维持关系在如此低档。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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