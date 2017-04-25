美加贸易：美国将对加拿大软木材课征20%反补贴税--美商务部长

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透华盛顿4月24日 - 美国商务部长罗斯周一称，商务部将对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税，让两国长期来的一项贸易争端为之升级。
在即将正式作出这项宣布的前一天，罗斯在接受路透电话访问时表示，这项关税将影响到总值50亿美元的加拿大软木产品。
“这相当于美国市场的约31.5%，所以从美加关系的角度来看是件大事。”
美国业者向商务部投诉加拿大软木生产商，称加国业者在公共土地上种植林木，接受政府一项实质性补贴，而美国的情况却非如此，大多数的美国业者只能砍伐私人土地上的林木。
根据路透看到的商务部通告内容概要，West Fraser Mills将支付的税率最高，为24.12%，其次是Canfor Corp，税率为20.26%。
Resolute FP Canada Ltd将支付的税率为12.82%，Tolko Marketing and Sales和Tolko Industries的税率为19.50%，J.D. Irving Ltd的税率为3.02%。
根据文件，其他所有加拿大木材厂商的税率则为19.88%。
初步决定指示美国海关和边境保护局(CBP)要求所有新的进口以及过去90天进口的软木产品，缴交关税现金保证金。
然而，为了持续有效，此项关税需由商务部最终定案，然后经双方出席听证会等调查后，由美国国际贸易委员会(ITC)确认。(完) (编译 李婷仪/王兴亚；审校 张荻/张若琪)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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