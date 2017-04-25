美加贸易：美国将对加拿大软木材课征20%反补贴税--美商务部长

路透华盛顿4月24日 - 美国商务部长罗斯周一称，商务部将对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税，让两国长期来的一项贸易争端为之升级。

在即将正式作出这项宣布的前一天，罗斯在接受路透电话访问时表示，这项关税将影响到总值50亿美元的加拿大软木产品。

“这相当于美国市场的约31.5%，所以从美加关系的角度来看是件大事。”

美国业者向商务部投诉加拿大软木生产商，称加国业者在公共土地上种植林木，接受政府一项实质性补贴，而美国的情况却非如此，大多数的美国业者只能砍伐私人土地上的林木。

根据路透看到的商务部通告内容概要，West Fraser Mills将支付的税率最高，为24.12%，其次是Canfor Corp，税率为20.26%。

Resolute FP Canada Ltd将支付的税率为12.82%，Tolko Marketing and Sales和Tolko Industries的税率为19.50%，J.D. Irving Ltd的税率为3.02%。

根据文件，其他所有加拿大木材厂商的税率则为19.88%。

初步决定指示美国海关和边境保护局(CBP)要求所有新的进口以及过去90天进口的软木产品，缴交关税现金保证金。