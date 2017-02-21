美国个股：富国银行基金业务处境维艰，受销售丑闻打击

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透2月21日 - 去年秋天，富国银行零售部门遭到未经授权虚开帐户丑闻冲击，资产部门主管纷纷采取行动，在生意已经难做的情况下努力进行损害控制。
路透检视了10-12月20余个州立或市立养老基金董事会会议纪录，当中显示富国银行财富管理业务主管连连道歉，考虑给予费用减免，并强调该行自身对于员工聘用及调查的管控。
目前很难断定这起丑闻对业务的冲击程度。和其他基金经理一样，富国银行正在苦于应付资金流入追踪指数表现基金的潮流。在丑闻爆发之前，资金早已持续撤出富国银行的基金。
然而该基金事业资金外流的速度较同业为快，2016年第四季资金更是加速撤离。
举富国银行核心共同基金业务为例，根据晨星(Morningstar Inc)数据，在美国大型基金家族当中，2016年市占率下滑最多的就是富国银行。光是12月，净撤离的资金规模就达71亿美元，比表现倒数第二名业者多出一倍半。图表：tmsnrt.rs/2jYr0RH
富国银行在一份声明中回覆有关上述数据的询问时表示，该行不认为“资金外流与2016年9月富国与监管机构就销售行为达成和解有关”。
声明中补充道，“近期许多主动管理型基金表现不振，单纯只是循环性因素。”
富国银行不愿再派出其他高阶主管提供评论。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”