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市场报道 | 2017年 2月 21日 星期二 15:22 BJT

美国个股：富国银行基金业务处境维艰，受销售丑闻打击

路透2月21日 - 去年秋天，富国银行零售部门遭到未经授权虚开帐户丑闻冲击，资产部门主管纷纷采取行动，在生意已经难做的情况下努力进行损害控制。

路透检视了10-12月20余个州立或市立养老基金董事会会议纪录，当中显示富国银行财富管理业务主管连连道歉，考虑给予费用减免，并强调该行自身对于员工聘用及调查的管控。

目前很难断定这起丑闻对业务的冲击程度。和其他基金经理一样，富国银行正在苦于应付资金流入追踪指数表现基金的潮流。在丑闻爆发之前，资金早已持续撤出富国银行的基金。

然而该基金事业资金外流的速度较同业为快，2016年第四季资金更是加速撤离。

举富国银行核心共同基金业务为例，根据晨星(Morningstar Inc)数据，在美国大型基金家族当中，2016年市占率下滑最多的就是富国银行。光是12月，净撤离的资金规模就达71亿美元，比表现倒数第二名业者多出一倍半。图表：tmsnrt.rs/2jYr0RH

富国银行在一份声明中回覆有关上述数据的询问时表示，该行不认为“资金外流与2016年9月富国与监管机构就销售行为达成和解有关”。

声明中补充道，“近期许多主动管理型基金表现不振，单纯只是循环性因素。”

富国银行不愿再派出其他高阶主管提供评论。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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