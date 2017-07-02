美国个股：巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦将成为美国银行的最大股东

路透6月30日 - 巴菲特(Warren Buffett)麾下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)周五行使其认股权，买入7亿股美国银行股票，从而将成为该行最大的股东。

伯克希尔将在该行持股约7%，以周四收盘价24.32美元计算价值约170亿美元。

这笔交易将使美国银行成为伯克希尔最大的股权投资之一，其他较大的股权投资对象包括苹果、可口可乐、卡夫亨氏(Kraft Heinz)和富国银行。

美国银行在通过美联储压力测试后，于6月28日决定将季度派息从每股7.5美分提高到12美分，使得伯克希尔认购美银股票成为可能。

美国银行股票周五收低0.25%至24.26美元。

当美国银行决定提高股息，时间料在第三季时，伯克希尔哈撒韦将通过行使认股权证购买美国银行7亿股普通股。

伯克希尔将在无现金交易中把其2011年8月买入的50亿美元优先股转换为普通股。

由于美国银行股价是认股权证行权价7.14美元的三倍多，伯克希尔哈账面获利将达约120亿美元。

换股完成后，巴菲特将收取3.36亿美元年度派息，超过其优先股获得的3亿美元派息。

路透数据显示，美国银行目前最大的股东是美国领航集团(Vanguard Group)，其持有6.524亿股美银股票，持股比例为6.6%。(完) (编译 李爽 审校 白云)