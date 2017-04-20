美国个股：康菲石油大举出售资产，稳步追求获利

路透休斯顿4月20日 - 康菲石油国际(ConocoPhillips)在今年还不到四个月的时间内就完成了全年资产出售目标。该公司在过去六年间已经出售价值308亿美元的能源资产。

但康菲石油并未收获来自华尔街的赞许，公司执行长Ryan Lance反而要面对投资者的质疑。投资者怀疑康菲能否通过运营余下的油气矿藏来实现获利增长。

康菲最近的一笔出售交易是卖出加拿大的油砂产业和美国的天然气井，总计获得160亿美元。这笔出售使康菲能够向股东提供近期回报并削减公司负债，但也令公司就此丧失了近30%的已探明油气储藏。

Lance对路透表示，向Cenovus Energy和Hilcorp Energy出售资产，将帮助公司实现把长期债务削减42%至150亿美元的承诺，为回购60亿美元股票提供了资金支持，并可助公司在能源价格低迷且波动的环境下进行塑身。

“我对公司生产和矿藏并不担心。”Lance在接受路透采访时表示。他称，在销售调整后，康菲仍可通过旗下资产实现年产能持平到2%的增长，并实现股东回报。（完） (编译 高琦 审校 张明钧)