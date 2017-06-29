美国个股：花旗未来一年拟回购股票和派息近190亿美元，高于市场预期

路透纽约6月28日 - 美国以资产计的第四大银行--花旗集团在通过一个严格的监管测试后，已经获准向股东返还近190亿美元资本，这对投资者和花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)来说是一场期待已久的胜利。

花旗周三表示，计划未来一年回购高达156亿美元普通股，并将季度派息倍增至每股0.32美元，回馈金额总计189亿美元。

这一金额比美联储去年允许的规模高出54%，而且约为分析师预期的花旗未来四个季度获利的1.25倍。分析师原本预期，花旗将获准把回馈金额提高至年度获利的1.12倍左右。

此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)批准了34家美国大型银行的资本计划，允许这些银行将额外资本用于风险缓冲外的股票回购、派息和其他用途。

通过今年的压力测试对花旗来说至关重要，该行股东一直渴望看到管理层回购股票。花旗在股票回购方面落后于对手。

花旗股价盘后上涨2.3%，报66.68美元。

穆迪资深银行分析师Peter Nerby表示，尽管削减花旗的资本缓冲对股东有利，但对债券持有者来说，多年来压力测试的审查也使得该行体质更加健壮。

花旗藉由净利增加及剥离需要资本支持的资产，积累了充裕的资本。花旗在高沛德任内已出售各种不合适的资产，撤出约20个消费者市场。

然而，缩小战场也令部份投资者大失所望，他们怀疑花旗剩余业务能否创造更高的获利支应更高的股息支出。

“必须要有帮助维系资本水平以及对股东派发股息的运营概况，”Viola Risk Advisors的银行分析师David Hendler指出。“但他们实际并没有。花旗成长引擎的前景非常不明朗。”(完) (编译 杜明霞/龚芳; 审校 张荻/李爽)