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货币新闻 | 2017年 5月 4日 星期四 20:21 BJT

美国个股：谷歌同意支付3.06亿欧元了结一项在意大利的税务争议

路透米兰5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。

在一份声明中，谷歌发言人称该和解事项覆盖2002-2015年。

“除了上述年份中已经支付的税款，谷歌将再支付3.06亿欧元，”声明称。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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