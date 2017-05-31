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债券 | 2017年 5月 31日 星期三 11:15 BJT

美国个股：贝莱德执行长称第二季利润或令人失望

路透纽约5月30日 - 贝莱德(Blackrock)执行长Larry Fink周二称，美国金融市场“目前可能已完全消化，”该公司第二季利润和增长或将令投资者感到失望。

Fink称，当季业务并未出现市场预计的加速。

他还指出债券收益率(殖利率)曲线趋平，表明债市对经济增长的看法不如股市乐观。

“利率市场显示的情况和股市完全不同，”Fink说。

但Fink表示，受到紧密追踪的CBOE波动率指数较低，这是资本市场力道和投资者持有现金数量的信号，可以在市场抛盘的时候用这些资金买入。

该指数有时也被称为忧虑指数，目前仍低于长期平均水平。

Fink称，大选以来股市上涨，至少已被强劲的第一季企业获利和欧洲稳定局势所部分证实。

但他表示，英国即将退出欧盟的影响对于金融业来说意味着什么，依然不甚明了。(完) (编译 孙国玉；审校 于春红)
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