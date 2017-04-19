版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 19日 星期三 20:10 BJT

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视

路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。

稍早该公司公布，2017年第一季获利增长31%，得益于投资顾问费以及证券借贷收入的增长。

Larry Fink表示，他对于需求的广泛性尤为满意，其所有产品、客户类型和业务地区都出现了净流入。

他对彭博电视表示，尽管二季度该公司旗下基金的流入为正，但投资者现在期待公司获利能够支撑股票进一步上涨。

他还表示，贝莱德正在考察三四项科技相关的并购，不过他没有透露细节。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐