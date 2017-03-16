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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 08:22 BJT

美国个股：通用汽车将回聘预定将裁减的500名密西根州组装厂员工

路透华盛顿3月15日 - 通用汽车周三表示，将在5月裁减的500名密西根州组装厂员工，公司计画在明年再把他们请回来，因中大型车辆的需求增加。

通用汽车上周表示，计画在5月裁减密西根州Lansing Delta Township组装厂的1,100名员工。该公司正将中型运动休旅车(SUV)GMC Acadia的生产从密西根移往田纳西州Spring Hill工厂，而密西根州工厂将仅生产两款车型--雪弗兰Traverse及别克昂科雷(Enclave)SUV。

通用汽车表示，当2018年开始全面生产这两款车的新车型时，将会“带回约500个就业机会，让公司有因应市场需求的弹性空间”。(完) (编译 张明钧; 审校 许娜)
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