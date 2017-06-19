版本:
中国
市场报道 | 2017年 6月 19日 星期一 11:47 BJT

美国个股：通用电气股票或可见15%的回报--巴伦周刊

路透纽约6月18日 - 巴伦周刊称，随着新执行长上任，未来一年美国通用电气(奇异,GE)的股票或可见15%的回报。

巴伦周刊周六称，上周通用电气宣布弗兰纳理(John Flannery)将出任董事长，该公司股价上扬约4%至29美元，股东应该期待进一步的涨幅。通用电气的产品涉及喷气式发动机、医学扫描仪等。

巴伦周刊称，通用电气的订单增长情况较许多投资者推想更为良性，销售周期较长、零部件利润较高的业务特点使该公司非常适合在经济扩张末期有上佳表现。(完) (编译 王琛；审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐