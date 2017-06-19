美国个股：通用电气股票或可见15%的回报--巴伦周刊

中国新股：证监会下发新一批六家企业IPO批文，募资总额不超过32亿元
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
路透纽约6月18日 - 巴伦周刊称，随着新执行长上任，未来一年美国通用电气(奇异,GE)的股票或可见15%的回报。
巴伦周刊周六称，上周通用电气宣布弗兰纳理(John Flannery)将出任董事长，该公司股价上扬约4%至29美元，股东应该期待进一步的涨幅。通用电气的产品涉及喷气式发动机、医学扫描仪等。
巴伦周刊称，通用电气的订单增长情况较许多投资者推想更为良性，销售周期较长、零部件利润较高的业务特点使该公司非常适合在经济扩张末期有上佳表现。(完) (编译 王琛；审校 郑茵)
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
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路透多伦多6月23日 - 加拿大主要股指周五上涨，能源和矿业股等权重板块上升，但黑莓公布的首季业绩令人失望，股价录得两年半以来最大单日跌幅。