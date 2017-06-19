美国个股：通用电气股票或可见15%的回报--巴伦周刊

路透纽约6月18日 - 巴伦周刊称，随着新执行长上任，未来一年美国通用电气(奇异,GE)的股票或可见15%的回报。

巴伦周刊周六称，上周通用电气宣布弗兰纳理(John Flannery)将出任董事长，该公司股价上扬约4%至29美元，股东应该期待进一步的涨幅。通用电气的产品涉及喷气式发动机、医学扫描仪等。