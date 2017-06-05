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债券 | 2017年 6月 6日 星期二 04:42 BJT

美国债市：公债价格下跌，上个交易日上涨后投资人获利了结

* 美国4月工厂订单减少，服务业指数下跌

* 市场密切关注卡塔尔形势

路透纽约6月5日 - 美国公债价格周一下跌，交投清淡，投资者获利了结，上周五美国公布弱于预期的美国就业数据 ，预示美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月后将转趋谨慎，提振公债价格周五走高。

公债回吐部份上周录得的涨幅，尽管周末英国遭到袭击，沙特阿拉伯、埃及、阿联酋和巴林周一与卡塔尔断交，指责其支持恐怖主义，海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)实力最强大的成员国这样断交是前所未有的情况。

在英国大选和欧洲央行政策会议举行前，投资者也降低公债仓位。

“公债对非农就业报告有很大反应，反应有点过度，”驻纽约的法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha说。

“非农就业报告令10年期公债收益率跌至区间底部2.17%。所以我们都预计，当收益率开始触及区间底部，会得到一些支撑。”

美国劳工部公布，5月非农就业岗位增加13.8万个，路透访查分析师原本预计增加18.5万。

分析师表示，另一方面，投资者密切关注卡塔尔形势。

“卡塔尔问题对原油前景提供一些支撑，”Braizinha说。

总的来说，油价上升对公债价格有利，对公债收益率不利。

“我认为，这次产油国之间的冲突是地缘政治因素，对油价上涨提供一些支撑的可能性较高，对供应面造成压力的可能性较低。在这情况下，它可能扶助公债。”

美国原油期货周一下跌0.5%，报每桶47.42美元。

美国周一公布的经济数据有好有坏，延续今年迄今的趋势。

美国商务部周一报告，4月工厂订单较前月减少0.2%，供应管理协会(ISM)报告5月非制造业活动指数从上月的57.5跌至56.9，尽管就业分项指数上升至2015年7月以来最高。

不过，BMO capital Markets美国利率策略部门主管Ian Lyngen指出，美国5月非制造业投入物价分项指数从4月的57.6降至49.2，提供了支持持续低利率环境的最新证明。

纽约尾盘，美国10年期公债价格下跌4/32，收益率报2.173%，周五尾盘报2.159%。

美国30年期公债价格下滑10/32，收益率从周五的2.812%上升至2.828%。

-----------------------1927 GMT-------------------------

价格 收益率% 变动

两年期公债 99-228/256 1.306 0.016

三年期公债 100-42/256 1.4427 0.019

五年期公债 100-14/256 1.7385 0.020

七年期公债 100-12/256 1.9927 0.022

10年期公债 101-192/256 2.1782 0.019

30年期公债 103-76/256 2.8358 0.024(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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