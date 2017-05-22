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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 04:58 BJT

美国债市：公债收益率上涨，因供应抵销政治担忧

    * 美国财政部将标售880亿美元附息公债
    * 担忧刺激计划被推迟，支持公债买需
    * 预计本周有350亿美元投资级别公司债供应－IFR
    * 美国债市将在周五提早收市，下周一因假休市

    路透纽约5月22日 - 美国公债收益率周一小幅上涨，因本周公债和公
司债供应相关的少量卖盘，超过了对美国总统特朗普2016年竞选调查的忧
虑所支持的避险买盘。
    
    美国财政部计划在本周标售总计880亿美元两年期，五年期和七年期
公债，美国将迎来美国阵亡将士纪念日长周末。
    
    美国公债市场在周五1800 GMT将提早收盘，下周一休市。
    
    根据汤森路透旗下IFR，银行分析师预期本周有350亿美元投资级别的
公司债供应。
    
    投资者还关注本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录
，寻找美联储会否在6月13-14日政策会议上升息的线索。
    
    “今天交投很清淡，市场本周将很难找到明确的方向，”D.A. David
son固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说。
    
    CME Group数据显示，周一有逾82.1亿美元10年期公债期货合约易手
，为4月17日来最低。
    
    一些投资者减少公债持有量，为新债供应预留空间的同时，有迹象显
示，投机者增加对公债收益率下跌的押注，此前当局扩大了对特朗普竞选
活动，以及去年是否与俄罗斯串通的调查范围。
    
    标普500和道琼工业指数上周三录得9月以来最大单日跌幅，此前有报
导称，特朗普尝试干预一项针对他竞选活动的联邦调查。投资者纷纷买入
公债避险，令指标公债收益率降至一个月低点。
    
    有更多的报道指称，特朗普竞选官员和俄罗斯可能进行合作。
    
    “消息短时间内不会销声匿迹，政府推进经济计划的努力看似严重受
阻，”Manulife Asset Management公债交易部门主管Mike Lorizio说。
    
    对特朗普和共和党议员能否兑现减税、放松监管和基建支出的不安情
绪，被股市上涨所限。
    
    指标10年期公债           收益率报2.252%，较周五上升0.7个基点
。30年期公债           收益率报2.914%，攀升0.8个基点。
    
    路透数据显示，上周四10年期公债收益率触及一个月低位2.180%，30
年期公债收益率触及4月21日来最低位2.874%。    
    
    -----------------------1910 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
  
    两年期公债                99-242/256   1.2786    0.000
    三年期公债                100-34/256   1.4542    0.002    
    五年期公债                100-96/256   1.7952    0.008
    七年期公债                99-156/256   2.0606    0.008
    10年期公债                101-24/256   2.252     0.007
    30年期公债                101-188/256  2.9128    0.007(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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