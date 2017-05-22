美国债市：公债收益率上涨，因供应抵销政治担忧

* 美国财政部将标售880亿美元附息公债 * 担忧刺激计划被推迟，支持公债买需 * 预计本周有350亿美元投资级别公司债供应－IFR * 美国债市将在周五提早收市，下周一因假休市 路透纽约5月22日 - 美国公债收益率周一小幅上涨，因本周公债和公 司债供应相关的少量卖盘，超过了对美国总统特朗普2016年竞选调查的忧 虑所支持的避险买盘。 美国财政部计划在本周标售总计880亿美元两年期，五年期和七年期 公债，美国将迎来美国阵亡将士纪念日长周末。 美国公债市场在周五1800 GMT将提早收盘，下周一休市。 根据汤森路透旗下IFR，银行分析师预期本周有350亿美元投资级别的 公司债供应。 投资者还关注本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录 ，寻找美联储会否在6月13-14日政策会议上升息的线索。 “今天交投很清淡，市场本周将很难找到明确的方向，”D.A. David son固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说。 CME Group数据显示，周一有逾82.1亿美元10年期公债期货合约易手 ，为4月17日来最低。 一些投资者减少公债持有量，为新债供应预留空间的同时，有迹象显 示，投机者增加对公债收益率下跌的押注，此前当局扩大了对特朗普竞选 活动，以及去年是否与俄罗斯串通的调查范围。 标普500和道琼工业指数上周三录得9月以来最大单日跌幅，此前有报 导称，特朗普尝试干预一项针对他竞选活动的联邦调查。投资者纷纷买入 公债避险，令指标公债收益率降至一个月低点。 有更多的报道指称，特朗普竞选官员和俄罗斯可能进行合作。 “消息短时间内不会销声匿迹，政府推进经济计划的努力看似严重受 阻，”Manulife Asset Management公债交易部门主管Mike Lorizio说。 对特朗普和共和党议员能否兑现减税、放松监管和基建支出的不安情 绪，被股市上涨所限。 指标10年期公债 收益率报2.252%，较周五上升0.7个基点 。30年期公债 收益率报2.914%，攀升0.8个基点。 路透数据显示，上周四10年期公债收益率触及一个月低位2.180%，30 年期公债收益率触及4月21日来最低位2.874%。 -----------------------1910 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-242/256 1.2786 0.000 三年期公债 100-34/256 1.4542 0.002 五年期公债 100-96/256 1.7952 0.008 七年期公债 99-156/256 2.0606 0.008 10年期公债 101-24/256 2.252 0.007 30年期公债 101-188/256 2.9128 0.007(完) (编译 利棣儿；审校 母红)