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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 05:46 BJT

美国债市：公债收益率上涨，因公债供应和股市攀升

    * 美股上涨，削弱公债买需
    * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强
    * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率
的升势
    * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售

    路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债
，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其
持有的避险公债仓位。
    
    在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议
记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时
机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。
    
    美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗
普的预算计划没有大意外感到释怀。
    
    股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒
体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的
调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。
    
    之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普在总统职位上的前景蒙
阴，分析师说。
    
    指标10年期美债收益率           报2.287%，较周一尾盘上涨3个基
点。30年期美债收益率           上升逾3个基点，报2.949%。
    
    美债收益率逆转稍早跌势。英国曼彻斯特一个音乐会现场周一晚发生
自杀式炸弹袭击，导致至少22人丧生59人受伤，引发对公债的避险买盘，
令收益率一度下跌。
    
    今日进行的260亿美元美国两年期公债标售获得强劲需求，但未能燃
点在二级市场的买需。两年期公债标售的投标倍数为一年来最高。财政部
本周总计标售880亿美元附息公债。
    
    美国财政部周三将标售340亿美元五年期公债。
        
    投资者和交易商还将消化大量的公司债供应。根据汤森路透旗下IFR
，预期本周有350亿美元投资级别的公司债供应。本周末为美国三天长周
末假期。          
    美国公债市场在周五1800 GMT将提早收盘，下周一为阵亡将士纪念日
假期，债市休市一天。
    
    -----------------------1951 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
  
    两年期公债                99-228/256   1.3073    0.028
    三年期公债                100-10/256   1.4865    0.033    
    五年期公债                100-56/256   1.8283    0.031
    七年期公债                99-100/256   2.0948    0.033
    10年期公债                100-204/256  2.2852    0.031
    30年期公债                101-4/256    2.9487    0.034(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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