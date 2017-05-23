美国债市：公债收益率上涨，因公债供应和股市攀升

* 美股上涨，削弱公债买需 * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强 * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率 的升势 * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售 路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债 ，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其 持有的避险公债仓位。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议 记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时 机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。 美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗 普的预算计划没有大意外感到释怀。 股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒 体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的 调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。 之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普在总统职位上的前景蒙 阴，分析师说。 指标10年期美债收益率 报2.287%，较周一尾盘上涨3个基 点。30年期美债收益率 上升逾3个基点，报2.949%。 美债收益率逆转稍早跌势。英国曼彻斯特一个音乐会现场周一晚发生 自杀式炸弹袭击，导致至少22人丧生59人受伤，引发对公债的避险买盘， 令收益率一度下跌。 今日进行的260亿美元美国两年期公债标售获得强劲需求，但未能燃 点在二级市场的买需。两年期公债标售的投标倍数为一年来最高。财政部 本周总计标售880亿美元附息公债。 美国财政部周三将标售340亿美元五年期公债。 投资者和交易商还将消化大量的公司债供应。根据汤森路透旗下IFR ，预期本周有350亿美元投资级别的公司债供应。本周末为美国三天长周 末假期。 美国公债市场在周五1800 GMT将提早收盘，下周一为阵亡将士纪念日 假期，债市休市一天。 -----------------------1951 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-228/256 1.3073 0.028 三年期公债 100-10/256 1.4865 0.033 五年期公债 100-56/256 1.8283 0.031 七年期公债 99-100/256 2.0948 0.033 10年期公债 100-204/256 2.2852 0.031 30年期公债 101-4/256 2.9487 0.034(完) (编译 利棣儿；审校 母红)