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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 04:20 BJT

美国债市：公债收益率下跌，因特朗普风波令刺激政策希望减弱

    * 政治忧虑提振避险公债的买需
    * 市场认为特朗普总统通过财政和税改政策的可能性下降
    * 美国两年期和10年期公债收益率差降至11月来最低

    路透纽约5月17日 - 美国公债收益率周三势将创下7月以来最大单日
跌幅，因投资者愈发担忧对美国总统特朗普的指控，将推迟他在减税和增
加基建开支所作出的努力。
    
    周三支持就2016年美国大选时特朗普同俄罗斯的关系展开独立调查的
共和党议员人数不多，但在增加。有一位美国国会议员甚至提及弹劾总统
，此前时任美国联邦调查局(FBI)局长的科米的备忘录显示，特朗普要求F
BI结束针对前美国国家安全顾问弗林与俄罗斯之间关系的调查。
    
    这些事件被认为将会令国会议员分心，无法通过投资者指望会扶助提
振经济增长的议案。
    
    “焦点较多是在（政治）消息，较少在市场真的关心的东西，即财政
刺激，税改，监管改革，等等这些事情，”BMO Capital Markets利率策
略师Aaron Kohli说。
    指标10年期美国公债           价格上涨一大点，收益率报2.22%，
为4月21日来最低水准，低于周二尾盘的2.33%。

    美国两年期和10年期公债收益率差              下跌至11月3日来
最低水准，因投资者买入长债。
    
    较之两年期公债，长债上涨的空间较大，因较短期公债对利率转变非
常敏感，且预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)下月加息。
    
    近几日公债上涨，因美国经济数据疲弱，这些数据令人怀疑美联储会
否在今年再升息两次。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商消化美联储6月升息
的可能性为65%，低于之前一周的88%。
    
    交易商预期美联储在今年升息两次或以上的机率仅为40%，尽管美联
储官员已表示，很可能在今年再加息两次。    
    
    -----------------------1903 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
  
    两年期公债                100        (+03/32)     1.246
    五年期公债                100-19/32  (+15/32)     1.749
    10年期公债                101-14/32  (+32/32)     2.216
    30年期公债                102-01/32(+1-28/32)     2.898(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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