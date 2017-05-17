美国债市：公债收益率下跌，因特朗普风波令刺激政策希望减弱

* 政治忧虑提振避险公债的买需 * 市场认为特朗普总统通过财政和税改政策的可能性下降 * 美国两年期和10年期公债收益率差降至11月来最低 路透纽约5月17日 - 美国公债收益率周三势将创下7月以来最大单日 跌幅，因投资者愈发担忧对美国总统特朗普的指控，将推迟他在减税和增 加基建开支所作出的努力。 周三支持就2016年美国大选时特朗普同俄罗斯的关系展开独立调查的 共和党议员人数不多，但在增加。有一位美国国会议员甚至提及弹劾总统 ，此前时任美国联邦调查局(FBI)局长的科米的备忘录显示，特朗普要求F BI结束针对前美国国家安全顾问弗林与俄罗斯之间关系的调查。 这些事件被认为将会令国会议员分心，无法通过投资者指望会扶助提 振经济增长的议案。 “焦点较多是在（政治）消息，较少在市场真的关心的东西，即财政 刺激，税改，监管改革，等等这些事情，”BMO Capital Markets利率策 略师Aaron Kohli说。 指标10年期美国公债 价格上涨一大点，收益率报2.22%， 为4月21日来最低水准，低于周二尾盘的2.33%。 美国两年期和10年期公债收益率差 下跌至11月3日来 最低水准，因投资者买入长债。 较之两年期公债，长债上涨的空间较大，因较短期公债对利率转变非 常敏感，且预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)下月加息。 近几日公债上涨，因美国经济数据疲弱，这些数据令人怀疑美联储会 否在今年再升息两次。 根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商消化美联储6月升息 的可能性为65%，低于之前一周的88%。 交易商预期美联储在今年升息两次或以上的机率仅为40%，尽管美联 储官员已表示，很可能在今年再加息两次。 -----------------------1903 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100 (+03/32) 1.246 五年期公债 100-19/32 (+15/32) 1.749 10年期公债 101-14/32 (+32/32) 2.216 30年期公债 102-01/32(+1-28/32) 2.898(完) (编译 利棣儿；审校 李军)