美国债市：公债收益率下跌，因质疑6月升息后会否再升息

* 交易商预计美国6月升息，但下半年可能不再升息 * 美债收益率陷入窄幅的交投区间内，10年期公债收益率接近2.25% * 美国财政部标售七年期公债，需求符合平均水准 * 分析师考虑美联储在缩表同时的升息次数 路透纽约5月25日 - 美国公债收益率周四小幅下跌，因美国联邦储备 理事会(FED/美联储)暗示准备在今年稍晚缩减其4.5万亿美元资产负债表 ，市场质疑联储在今年余下时间的升息次数会否超过一次。 公债收益率降至本周窄幅交投区间的低端，10年期公债收益率徘徊在 大约2.25%区域。 “债市有很多骚动，但收益率变动不大。今天交投十分沉闷，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 分析师说，今日成交量低于均值。公债市场将在周五1800 GMT提早休 市，周一休市一天，因适逢美国阵亡将士纪念日假期。 指标10年期公债 收益率报2.254%，较周三尾盘下跌1个基 点。本周迄今收益率在7个基点的狭幅区间内波动。 周四收益率下降，因美联储周三公布5月2-3日政策会议记录，引发对 公债的买盘。这份会议记录支持了对联储进一步升息的同时，将逐步缩减 在公债和抵押贷款支持证券(MBS)再投资的观点。 3月和4月通胀数据弱于预期是美联储采取谨慎立场的部份原因，令人 担心物价增幅是否能达到2%的美联储目标。 “会议记录显示美联储将在6月升息，”MUFG Securities America公 债交易部门主管Thomas Roth说，“它显示美联储打算开始缩减资产负债 表，但这也意味了今年加息次数要减少一次。” 美联储决策者当前对关键短期利率的预估表明，他们预计今年底前再 加息两次。 CME Group的FedWatch工具显示，利率期货市场走势暗示，交易商消 化美联储在6月13-14日会议上升息一码的机率为83%，在2017年底前再升 息一次的机率略低于50%。 美国财政部完成总计880亿美元的附息公债标售，今日进行了280亿美 元七年期新债标售，需求良好。 公司债发售较本周稍早的频繁情况有所缓和，减轻了公债收益率的上 行压力。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-232/256 1.2976 -0.008 三年期公债 100-32/256 1.4568 -0.011 五年期公债 99-208/256 1.7894 -0.013 七年期公债 99-164/256 2.0558 -0.014 10年期公债 101-20/256 2.2536 -0.012 30年期公债 101-140/256 2.9221 -0.013(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)