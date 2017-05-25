版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 04:28 BJT

美国债市：公债收益率下跌，因质疑6月升息后会否再升息

    * 交易商预计美国6月升息，但下半年可能不再升息
    * 美债收益率陷入窄幅的交投区间内，10年期公债收益率接近2.25%
    * 美国财政部标售七年期公债，需求符合平均水准
    * 分析师考虑美联储在缩表同时的升息次数

    路透纽约5月25日 - 美国公债收益率周四小幅下跌，因美国联邦储备
理事会(FED/美联储)暗示准备在今年稍晚缩减其4.5万亿美元资产负债表
，市场质疑联储在今年余下时间的升息次数会否超过一次。
    
    公债收益率降至本周窄幅交投区间的低端，10年期公债收益率徘徊在
大约2.25%区域。
    
    “债市有很多骚动，但收益率变动不大。今天交投十分沉闷，”BMO 
Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。
    分析师说，今日成交量低于均值。公债市场将在周五1800 GMT提早休
市，周一休市一天，因适逢美国阵亡将士纪念日假期。
    
    指标10年期公债           收益率报2.254%，较周三尾盘下跌1个基
点。本周迄今收益率在7个基点的狭幅区间内波动。
        
    周四收益率下降，因美联储周三公布5月2-3日政策会议记录，引发对
公债的买盘。这份会议记录支持了对联储进一步升息的同时，将逐步缩减
在公债和抵押贷款支持证券(MBS)再投资的观点。
    
    3月和4月通胀数据弱于预期是美联储采取谨慎立场的部份原因，令人
担心物价增幅是否能达到2%的美联储目标。
    
    “会议记录显示美联储将在6月升息，”MUFG Securities America公
债交易部门主管Thomas Roth说，“它显示美联储打算开始缩减资产负债
表，但这也意味了今年加息次数要减少一次。”
    
    美联储决策者当前对关键短期利率的预估表明，他们预计今年底前再
加息两次。
    
    CME Group的FedWatch工具显示，利率期货市场走势暗示，交易商消
化美联储在6月13-14日会议上升息一码的机率为83%，在2017年底前再升
息一次的机率略低于50%。
    
    美国财政部完成总计880亿美元的附息公债标售，今日进行了280亿美
元七年期新债标售，需求良好。
    
    公司债发售较本周稍早的频繁情况有所缓和，减轻了公债收益率的上
行压力。
    
    -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
  
    两年期公债                99-232/256   1.2976    -0.008
    三年期公债                100-32/256   1.4568    -0.011    
    五年期公债                99-208/256   1.7894    -0.013
    七年期公债                99-164/256   2.0558    -0.014
    10年期公债                101-20/256   2.2536    -0.012
    30年期公债                101-140/256  2.9221    -0.013(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐