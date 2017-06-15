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债券 | 2017年 6月 16日 星期五 05:02 BJT

美国债市：公债收益率从低位上涨，因美国数据强劲和美联储政策余波

    * 美国初请失业金和费城联储数据强于预期
    * 多数公债收益率仍接近周三大跌触及的低位
    * 两年期公债收益率触及三个月最高水准
    * 英国央行有更多政策制定者支持升息，推高公债收益率

    路透纽约6月15日 - 多数美国公债收益率周四上涨，因美国经济数据
强于预期，且交易商权衡美国联邦储备理事会(FED/美联储)和英国央行鹰
派立场的信号，但公债收益率仍在较低水准，并没有完全逆转周三录得的
一个月最大单日跌势。

    美国劳工部周四公布，截至6月10日美国一周初请失业金人数减少8,0
00人，至23.7万人，分析师预估为24.2万人。
    
    此外，6月纽约联储和费城联储制造业数据均好于预期。
    
    两年期至10年期公债收益率上涨，两年期公债收益率触及三个月高位
1.368%，美联储周三宣布升息，为今年内第二次加息。不过，30年期公债
收益率尾盘较周三尾盘几无变动，指标10年期公债收益率仅仅扳回周三深
跌的约三分之一的跌幅。
        
    周三公债收益率大跌，因政府数据显示5月通胀和零售销售数据不及
预期。分析师表示，鉴于美国通胀数据疲软，交易商继续质疑美联储是否
能够一如周三其发布的预期，进行今年内第三次升息。

    “在某一时点，美联储政策制定者将不得不承认，如果通胀仍在低位
，美联储将不能够进一步升息，”Janney Montgomery Scott LLC首席固
定收益策略师Guy LeBas说。

    分析师说，公债收益率被推高，因英国央行货币政策委员会有多达三
位委员支持加息，这是2007年以来最接近升息的一次。
    
    和两年期公债收益率走势一致，三年期公债          收益率短暂跳
升至1.5%以上，周三触及1.417%。短期公债收益率对美联储利率变动反应
最敏感。
    
    指标10年期公债           收益率尾盘报2.160%，周三尾盘报2.138
%。该收益率周三触及11月10日来最低2.103%。

    美国经济成长“还有很多不确定性，”Action Economics固定收益部
门董事总经理Kim Rupert说。
       
    其他数据显示，5月进口物价录得15个月以来最大跌幅，暗示国内通
胀可能在一段时间内继续保持疲弱。通胀前景低迷，扶助长债收益率受到
抑制，Rupert说。
    
      -----------------------1932 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-204/256   1.3555    0.012
    三年期公债                100-4/256    1.4947    0.022    
    五年期公债                99-244/256   1.7599    0.035
    七年期公债                100-28/256   1.983     0.031
    10年期公债                101-228/256  2.162     0.024
    30年期公债                104-76/256   2.7872    0.004(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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