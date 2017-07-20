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美国债市：公债收益率持平，因标售疲弱抵销欧洲央行宽松政策立场的影响
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2017年7月20日 / 晚上8点53分 / 1 天内

美国债市：公债收益率持平，因标售疲弱抵销欧洲央行宽松政策立场的影响

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 日本央行维持利率不变，推后实现通胀目标的时间预期
    * 130亿美元10年期TIPS标售结果为九年来最弱
    * 上周初请失业金人数降至近五个月低位
    * 费城制造业指数跌至八个月低点

    路透纽约7月20日 - 美国公债收益率周四几无变动，因美国10年期通
膨保值债券(TIPS)标售需求疲弱，导致通胀担忧促使欧洲央行维持宽松货
币政策承诺所带动买盘消退。
        
    指标美国公债收益率触及三周低位，和德债收益率一起下滑，因欧洲
央行总裁德拉吉周四称，央行不急于缩减其月度资产购买计划，以寻求安
抚市场，市场臆测欧洲央行可能在今年稍后开始缩减购买计划。
        
    “通胀是目前的主要忧虑。它将主导全球市场，直至情况发生改变，
”MUFG Securities America美国公债交易部主管Thomas Roth说。
    在欧洲央行公布政策决定前，日本央行周四稍早维持利率目标不变，
并下调其通胀预期。            
    分析师表示，对通胀偏低的担忧，可能促使美国联邦储备理事会(美
联储/FED)在下周政策会议上按兵不动。
       
    分析师说，欧洲央行和日本央行对通胀持谨慎看法，且上周公布的6
月美国消费者物价指数令人失望，投资者对美国最新的通膨保值债券(TIP
S)标售反应冷淡。
    
    “无人问津。现在很难让人对通膨保值工具感到兴奋，”Jefferies 
& Co.货币市场策略师Tom Simons说。
    
    根据美国财政部数据，130亿美元10年期TIPS的投标倍数为1.98，是2
008年7月来最低。
        
    纽约尾盘，指标10年期美债           收益率下跌0.2个基点，至2.
266%。路透数据显示，该收益率盘中触及三周低位2.243%，跌穿其50日移
动均线。

    欧洲央行公布最新政策声明，且德拉吉在记者会上发表讲话后，德债
收益率下跌，美国公债收益率最初跟随其走势。10年期德债           
收益率交投在狭窄区间内，下跌0.4个基点，至0.535%。
    
    对美国公债的需求稍早受限于大量公司债发售，根据汤森路透分支IF
R提供的数据，本周迄今，公司债发售规模总计超过430亿美元。
    
    经济数据方面，劳工部表示，截至7月15日该周，美国一周初请失业
金人数降至23.3万人，为2月来最低。
        
    美国费城联邦储备银行7月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动
指数降至19.5，为八个月来最低。
    
    -----------------------1908 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-204/256   1.3562    0.000
    三年期公债                99-246/256   1.5134    -0.006
    五年期公债                99-168/256   1.8229    0.002
    七年期公债                99-128/256   2.0776    -0.002
    10年期公债                100-244/256  2.266     -0.002
    30年期公债                103-72/256   2.8361    -0.009(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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