美国债市：公债收益率曲线保持在近10年最平水准，因通胀忧虑

* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中短期公债，长债上涨。中短期 公债对美联储政策最敏感。 本周纽约联储总裁杜德利和波士顿联储总裁罗森格伦就货币政策发表 了鹰派的讲话，称暂停收紧政策周期，可能给经济带来风险。 周五克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，近期通胀疲弱或是暂时 的，不应因此推迟今年再度加息。 相反，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应暂缓升 息，直至有明确迹象显示通胀将持续向美联储2%的目标回升。 美联储曾强调，尽管近期通胀回落，但就业市场不断增强，预期通胀 将升向美联储的目标。 市场关注下一个主要经济数据6月美国就业报告，以寻找就业市场进 一步改善的迹象。 “如果美联储继续关注就业数据，而其他人则关注通胀，那么就说明 ，美联储很可能不会离开其政策路径，”Vogel说。 -----------------------1833 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-26/32 1.345 五年期公债 99-30/32 1.762 10年期公债 102 (+01/32) 2.149 30年期公债 105-23/32 (+03/32) 2.720(完) (编译 利棣儿；审校 母红)