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债券 | 2017年 6月 15日 星期四 04:59 BJT

美国债市：公债收益率缩减跌幅，交易商质疑美联储对前景的鹰派看法

    * 美联储今年内第二次加息
    * 美联储预计今年余下时间再加息一次
    * 公债收益率日内下跌，交易商称通胀疲弱妨碍美联储行动

    路透纽约6月14日 - 美国公债收益率周三缩减跌幅，但日内仍然下跌
，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布升息，及从今年开始缩减所
持公债和其它证券规模，并预计今年余下时间再加息一次。

    这是美联储今年内第二次加息。根据美联储发布最新的经济预估，决
策者预期中值是今年底前再加息一次。美联储发布政策声明时，同时发表
了这份经济预估报告。

    美联储政策声明的鹰派基调，令公债收益率从稍早水准上涨，短期两
年期美债和指标10年期美债收益率差降至78.58个基点，为9月9日来最小
。

    尽管美联储暗示近期通胀回落被视为是暂时现象，但中长期美债收益
率仍然距离稍早触及的11月来最低水准不远。周三稍早的数据显示，5月
美国消费者物价和零售销售数据疲弱，引发市场质疑美联储能否在今年下
半年再升息，令中长期美债收益率降至11月来最低。
            
    较短期公债收益率日内仍然下跌，因鉴于近期通胀数据疲软，交易商
质疑美联储对前景的鹰派看法。
    
    美国劳工部周三稍早公布，美国5月消费者物价指数(CPI)较前月下降
0.1%，扣除食品和能源的核心CPI较上年同期上涨1.7%，为2015年5月来最
小升幅。
    
    “单单基于基础数据，市场仍然很怀疑美联储可以再加息，”美银美
林美国短期利率策略部门主管Mark Cabana表示。
    美国10年期公债           收益率尾盘报2.138% ，此前触及11月10
日来最低2.103%。美国30年期公债           收益率尾盘报2.780% ，此
前触及11月9日来最低2.765%。
   
    美国两年期和三年期公债收益率尾盘报1.343%和1.476%，周二尾盘报
1.363%和1.505%，今日稍早降至八日低位1.290%和1.417%。
        
    “美联储政策声明和经济预估很大部份都略显鹰派，”驻纽约的法国
兴业银行美国利率策略部门主管Subadra Rajappa说，“关键点...是真的
将取决于通胀轨迹。”
       -----------------------1948 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-210/256   1.3432    -0.020
    三年期公债                100-20/256   1.4733    -0.032    
    五年期公债                100-28/256   1.7268    -0.053
    七年期公债                100-76/256   1.9541    -0.065
    10年期公债                102-28/256   2.1377    -0.069
    30年期公债                104-112/256  2.7805    -0.082(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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