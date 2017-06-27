美国债市：公债收益率跟随欧债收益率攀升，受助于德拉吉的乐观讲话

* 欧洲央行总裁德拉吉称欧元区经济正在逐步复苏 * 美联储主席叶伦称逐步升息是合适的 * 五年至30年期公债收益率曲线创2007年来最平水准 * 财政部标售340亿美元五年期公债 路透纽约6月27日 - 美国公债收益率周二上涨，和欧债收益率走势一 致，此前欧洲央行总裁德拉吉发表讲话，引发市场预期欧洲央行距离宣布 缩减刺激政策靠近一步。 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的讲话暗示，央行将可能调整其刺激政策 ，以免随着经济复苏，货币政策变得过于宽松。德拉吉周二称，尽管欧元 区经济正在逐步复苏且通胀上升，但欧元区仍需要欧洲央行“相当程度” 的货币宽松措施支持。 “德拉吉讲话的乐观基调令市场意外，”Seaport Global董事总经理 Tom di Galoma说。 “欧债受他的言论拖累下跌。” 美国公债收益率上涨，和欧债收益率走势一致。 指标10年期公债 价格下跌18/32，收益率从周一尾盘2.14 %升至2.20%。 五年期和30年期公债收益率差 在稍早曾降至2007年底 来最低的92.70个基点后反弹。 两年期和10年期公债收益率差 盘中也降至9月2日来最 低76.80个基点。 在过去一个月，公债收益率曲线趋平，因包括纽约联储总裁杜德利在 内的美联储官员暗示，美联储很可能进一步收紧政策。 这些官员的讲话导致对利率变动反应敏感的中短期公债跑输，而对经 济成长缓慢和低通胀的担忧支持长债。 投资者寻找较高收益，也带动长债上涨。 美联储主席叶伦周二表示，我们相信逐步加息是合适的，我们正密切 关注通胀预期。 费城联储总裁哈克称，如果通胀继续回落，美联储可能不得不重新考 虑其升息计划。 财政部周二标售340亿美元五年期公债，需求为四个月来最弱。投标 倍数为2.33，此为2月来最低。 得标利率为1.828%，略高于标售前二级市场的水准。 美国财政部周三将标售280亿美元七年期公债，这是本周总计880亿美 元附息公债标售的最后一笔。 财政部周一标售260亿美元两年期公债，得到强劲需求。 -----------------------1850 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-25/32 (-01/32) 1.369 五年期公债 99-23/32 (-08/32) 1.813 10年期公债 101-18/32 (-18/32) 2.200 30年期公债 105-07/32 (-32/32) 2.743(完) (编译 利棣儿；审校 母红)