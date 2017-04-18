美国债市：外资2月连续第三个月卖出美国公债--财政部数据

路透纽约4月17日 - 美国财政部周一公布的数据显示，外资2月连续第三个月卖出美国公债，自特朗普在去年11月当选美国总统以来就持续这样的趋势。
美债市场显示资金流出135亿美元，民间投资者和各国央行等国外官方机构均卖出美国政府公债。
“对利率和美联储的看法有很大的变化，尤其是接近月底的时候，因为我们有很不错的经济数据，”Jefferies & Co驻纽约货币市场分析师Tom Simons表示。
“同时，华府方面并没有传出负面消息，因此我们对特朗普仍持有乐观看法，”他并称。
美债10年期收益率在2月初时报2.474%，并曾触及高位2.524%，2月结束时报2.358%。周一时，美债收益率低见2.187%，为五个月低位。但收益率最终回升，周一收报2.249%。
数据也显示，中国持有的美债规模在2月增加约86亿美元至1.059万亿美元，为海外第二大美债持有国。在过去九个月当中，中国有六个月卖出美债。
日本连续第五个月名列美国之外的第一大美债持有国，其所持美债规模达1.115万亿美元。日本在2月连续第二个月增加美债持仓。
截至2月，各国央行持有的美债总规模为6.012万亿美元，高于1月份的5.953万亿美元。
海外投资者2月买进191亿美元的美国股票，1月时为买进154亿美元。
数据还显示，海外投资者2月份买进534亿美元长期美国资产，1月份为购入59亿美元。若包括短期证券，2月份外资净流入193亿美元，低于1月的1,212亿美元。(完) (编译 戴素萍/李婷仪 审校 李爽/龚芳)