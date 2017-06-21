美国债市：投资者看空较长期公债的净比例为两个月来最低--摩根大通

路透纽约6月20日 - 周二公布的摩根大通最新美国公债客户调查显示，投资者看空较长期美国公债的净比重降至4月中旬以来最低。

分析师表示，由于近来公布的通胀数据表现疲软，令人怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)年底前是否会再次升息，因此投资者削减了对公债的看空押注。

摩根大通称，截至6月19日，空头投资者比例较多头投资者高出7个百分点，创4月17日以来最低水准。空头投资者是指自称较长期美国公债配比低于基准者。多头投资者是指自称较长期美国公债配比高于基准者。

而上周看空美国公债的投资者净比重为18个百分点，创2016年12月12日以来最阔。